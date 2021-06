Yarım asırlık çınar ağacını kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu

Yarım asırlık çınar ağacını kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu Çınar ağacının çevresini demir saç ile çevreledi Malatya'da iş yeri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 50 yıllık çınar ağacını kesmeye kıyamayan oto ve halı yıkama işletmesi, çözümü ilginç bir şekilde buldu.

Yarım asırlık çınar ağacını kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu

Çınar ağacının çevresini demir saç ile çevreledi

MALATYA - Malatya'da iş yeri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 50 yıllık çınar ağacını kesmeye kıyamayan oto ve halı yıkama işletmesi, çözümü ilginç bir şekilde buldu. İşletme, çınar ağacının çevresini demir saç ile çevreledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan oto ve halı yıkama işletmesi, iş yeri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 50 yıllık dev çınar ağacını kesmeye kıyamayınca farklı bir çözüm üretti. İşletme, halı kurutmak için oluşturdukları bölümde kalan çınar ağacını kesmek yerine demir sacla çevreledi. Görenlerin dikkatini çeken sacla çevrili çınar ağacı, ilginç bir görüntü oluşturdu. İşletme, her yıl gövdesi büyüyen çınarın çevresindeki demir sacı keserek de ağaca gelişme imkanı tanıyor.

"Bir ağaç kolay yetişmiyor"

İşletme sahibi Furkan Bozkurt, ağaca zarar vermemek adına böyle bir çözüm bulduklarını ifade ederek, "Burayı yaptığımızda bu ağacın kesilmemesi adına etrafını saçla açmak aklımıza gelmişti. Ağaca zarar vermemek adına. Tabi ki takdir edersiniz ki bir ağaç kolay yetişmiyor. Zarar vermemek için gölgesinden faydalanmak için böyle bir çözüm bulduk. Sacın etrafını açtık, ağaç büyüyor. Yıllar geçtikçe ağacın etrafını tekrar açıyoruz. Aşağıda oto yıkamamız var, oraya gelen müşterilerimizden de aynı soruları alıyoruz. Ağaç dükkanın tam kenarında kalıyor zaten herhangi bir şekilde zararı yoktur. Bize bir engeli de yoktur. Her sene düzenli budama gibi bakımları da yapılıyor. Halıları astığımız bölümde bir nevi de gölgesinden faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ağacı kesmek istemiyoruz çünkü ağaç yetiştirmek çok zor"

Çınarın büyümesine engel olmamak için her yıl demir sacdaki deliği genişlettiklerini belirten Hasan Bozkurt, "Ağacı kesmek istemiyoruz çünkü ağaç yetiştirmek çok zor. Ortalama 40-50 yıllık bir ağaç. Her sene budama işlemleri yapılıyor. Sacın içerisinde kalıyor her sene etrafını keserek genişletiyoruz. Halı kurutma işlemi yapıyoruz bu bölümde" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz