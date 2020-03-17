Yarım asırlık çam ağacı kara yoluna devrildi
Aydın'da yarım asırlık çam ağacının kara yoluna devrilmesi sonucu trafikte bir süre aksama yaşandı.
17.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:44
Aydın'da yarım asırlık çam ağacının kara yoluna devrilmesi sonucu trafikte bir süre aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Tekstil Park'ta tescilli olduğu öğrenilen yarım asırlık çam ağacı bir anda Aydın-Denizli kara yoluna devrildi.
Yolun kapanması nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.
Polis ekiplerinin kontrolünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ağacın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Yarım asırlık çam ağacı kara yoluna devrildi