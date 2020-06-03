Yarım asırlık berber müşterilerine kavuştu
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Yarım asırlık berber müşterilerine kavuştu

Yarım asırlık berber müşterilerine kavuştu Kahramanmaraş'ta 76 yaşındaki Hayri Tolukeser, normalleşmeyle birlikte iş yerinin kepenklerini yeniden açıp müşterilerini tıraş etmeye başladı Tolukeser: "İki buçuk ay müşterilerime yaklaşamadım, ağladım" Kahramanmaraş'ta yarım asırdan fazla...

03.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:40

Yarım asırlık berber müşterilerine kavuştu

Kahramanmaraş'ta 76 yaşındaki Hayri Tolukeser, normalleşmeyle birlikte iş yerinin kepenklerini yeniden açıp müşterilerini tıraş etmeye başladı

Tolukeser: "İki buçuk ay müşterilerime yaklaşamadım, ağladım"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yarım asırdan fazla berberlik yapan 76 yaşındaki Hayri Tolukeser, normalleşmeyle birlikte iş yerinin kepenklerini yeniden açıp müşterilerini tıraş etmeye başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde 1962 yılından bu yana berberlik yapan Hayri Tolukeser, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatmak zorunda kaldığı iş yerini yeniden açtı.

Yaklaşık iki buçuk ay kadar kapalı olan dükkanını, işini ve müşterilerini özlediğini söyleyen Tolukeser, dükkanının kapalı olduğu sürede müşterileriyle birlikte olamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

İşini çok sevdiğini ve yıllardır çalıştığı meslekte 12 berber ustası yetiştirdiğini anlatan Tolukeser, "1962 yılından bu yana berberlik yapıyorum. Burası beşinci dükkanım ve genelde bu çarşıda berberlik yaptım. 12 tane usta yetiştirdim ve diplomalarını ben teslim ettim. Şehrimizde sokağa çıkma yasağı olunca mecburen uymak zorunda kaldım ve evde kaldım. İşimi özledim, hayatım boyunca hiç iki buçuk ay boş kalmadım ve çıraklığımdan bu yana çalışıyorum. Daha sonra izin verilince belirli saatlerde dükkanı açmak için işimin başına geldim. Benim her yaştan müşterilerim var ve hizmeti çok severim tıraşını yaptığım müşterime döner döner bakarım. Giderken ensesine bakarım varsa bir şey alırım. Kısıtlama döneminde müşterilerime yaklaşamadım ağladım. Onlar benden tıraş bekliyor ama ben onlara hizmet veremiyorum zor bir durumdu benim için" diye konuştu.

Hayri Tolukeser'in müşterilerinden Ökkeş Nagaş ise, "Ben kendisinin 40 yıllık müşterisiyim ve çok mecbur kalmazsam başka yere gitmem. Benim saç stilimi bilir ve koltuğa oturduğum zaman ben hiç karışmadan beni tıraş eder. Kendisi çok hijyene çok önem verir. Ekipmanlarını her tıraş sonrası zaten temizleyip işini hallederdi" dedi.

Yarım asırlık berber müşterilerine kavuştu

Kaynak: İHA

Manşet

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