Yarım asırlık aşıklara pasta sürprizi
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Yarım asırlık aşıklara pasta sürprizi

14.02.2021 13:24 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:28
Yarım asırlık aşıklara pasta sürprizi

İstanbul Tuzla'da yaşayan ve yaklaşık yarım asırdır evli olan iki çifte Sevgililer Günü'nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından pasta hediye edildi.

İstanbul Tuzla'da yaşayan ve yaklaşık yarım asırdır evli olan iki çifte Sevgililer Günü'nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından pasta hediye edildi. Alzheimer hastası olan eşi Ahmet Esgin'in yanından ayrılmayan Fatma Esgin ve yürüyemeyen eşine kol kanat olan Zekiye Ak, vefaları ile 7'den 70'e tüm vatandaşlara örnek oluyor.

İstanbul Tuzla'da yaşayan ve yaklaşık yarım asırdır evli olan iki çifte Sevgililer Günü'nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından pasta hediye edildi. Tuzla'nın Cami Mahallesi'nde oturan 96 yaşındaki Ahmet Esgin ve 85 yaşındaki Fatma Esgin, 70 yıllık evlilikleri ile örnek oluşturuyorlar.

"HALA İLK GÜN Kİ GİBİ HEYECANLIYIZ"

Alzheimer hastası olan eşi Ahmet Esgin'in yanından ayrılmayan Fatma Esgin, "Hala ilk gün ki gibi heyecanlıyız" dedi. Tuzla'nın Şifa Mahallesi'nde oturan Aziz Ak ve Zekiye Ak ise yaklaşık 60 yıldır evli. Yürüyemeyen eşi Aziz Ak'ın tüm işlerini yapan Zekiye Ak ise, "Gerçek sevgi budur" diye konuştu. Her iki çift, Sevgililer Günü'nde güzel bir sürpriz yapan Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.

"HALA İLK GÜN OLDUĞU GİBİ HEYECANLIYIZ"

70 yıldır süren evliliklerini anlatan Fatma Esgin, "1951 yılında evlendik, eşim 96 yaşında. Ben de 85 yaşındayım. Bizim Konya'da bir komşumuz vardı, onlar tanışmamıza vesile oldu. 70 yıl evli kaldığımız dönemde çocuklarımızla vilayetten vilayete gezdik. 70 yıl mutluluk, güzellik ve huzur ile geçti. Hala ilk gün olduğu gibi heyecanlıyız" dedi.

"BU GERÇEK SEVGİDİR"

 60 yıllık evliliğinin tecrübeleri ile gençlere uyarılarda bulunan Zekiye Ak ise "60 yıldır evliyiz. Bir zorluğumuz olmadı. Eşim askere gitti, askere giderken bir torba kestane verdim. İçine 5 lira bıraktım. Kendi adıma vermedim. Kestaneyi verirken sormuş. 'Birisi bir hediye yolladı' demiş. Öyle tanıştık. Eşim yürüyemiyor. Ben eşime bakıyorum ama hiç yorulmuyorum. Bu gerçek sevgidir. Buradan gençlere mesaj vermek istiyorum. İyi günlerini unutmasınlar. İyi günler çok tatlı oluyor. Şimdiki gençler, sevgiyle değil mal ve mülk ile evleniyor. Mal bitince sevgi de bitiyor. Sevgi bitmez. Mal ile evlenmezseniz sevgi bitmez" ifadelerini kullandı.


Yarım asırlık aşıklara pasta sürprizi
Yarım asırlık aşıklara pasta sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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