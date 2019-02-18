Yarım Asırdır Yöresel Yemeklere Lezzet Katıyor

Gaziantep'te 50 yıldır lokantacılık yapan Sakıp Çadır, kebap, paça, beyran gibi yöresel lezzetlerle damakları şenlendiriyor.

Ailesinin geçimine destek olmak için küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan ve kentte "Sakıp usta" olarak bilinen Sakıp Çadır, dayısından öğrendiği mesleğini yarım asırdır devam ettiriyor.

Gençlik yıllarından itibaren kentin tanınan ustalarının yanında çıraklık, kalfalık yapan Çadır, Gaziantep'in yöresel yemeklerinde uzmanlaştı.

Kentteki farklı işletmelerde çalıştıktan sonra 2008'de kendi adını taşıyan lokantayı açan Sakıp usta, çalışkanlığı, azmi ve sempatik tavırlarıyla müşterilerin gönlünde taht kuruyor.

Sakıp Çadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 6 yaşında dayısının yanında başladığını belirterek, işini büyük bir keyifle yaptığını söyledi.

İlkokul eğitimini akşam okulunda tamamladığını anlatan Çadır, çeşitli işletmelerde çalıştıktan sonra kendi iş yerini açtığını ifade etti.

Gaziantep başta olmak üzere tüm Türkiye'de tanınan bir usta haline geldiğini aktaran Çadır, "Bu işin işçiliğini yapanlar başarılı oluyor. Bu işi sevmezsen başarılı olamazsın. Aynı salatayı iki kişi katar. Biri sevgiyle biri geçim için yapar. Onun yaptığı değil sevgiyle yapanın ki lezzetli olur. Ben, çocuklarıma da her zaman 'yemediğinizi kimseye yedirmeyin, ödeyemeyeceğiniz hesabı kimseden istemeyin' derim. İnsan kendini yemek yiyenin, para verenin yerine koymalı. O zaman hem insanlar hem sen mutlu olursun. Hem de para helal olur." dedi.

Çadır, mesleğini iki oğlunun devam ettireceğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisinin yokluğunu aratmayacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

"İnsan sevgisi olan lokantacılık yapar"

Lokantacılık yapacak insanın sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Çadır, şöyle devam etti:

"Her adamın işi değil. İnsan sevgisi olan lokantacılık yapar. Bu işi yapmak mangal kadar yürek ister. Çok sevaplı da bir iş. İyi insan olursan mahallendeki fakir aç kalmaz. Kapından geçen susuz kalmaz. Ahiret için de büyük yatırım. Herkes tatil yaparken, gece uyurken biz çalışıyoruz. Çok zengin olmasan da tanınan, dua alan biri olursun. İnsanlara hizmet etmekten bıkılır mı? Ben işimi çok seviyorum. Gaziantep'in çoğu yemeğini bilirim. Beyran, paça, kebap üzerine çalışıyoruz. İşletmemiz, beyran konusunda çok iyi bir noktada. Yurt içinden ve dışından birçok müşterimiz var."

Allah'ın kendisine hayallerinin ötesindeki şeyleri nasip ettiğini bildiren Çadır, kalitesinin bozulacağını düşündüğü için şube açmaya karşı olduğuna dikkati çekti.

Çadır, yetiştirdiği elemanları iyi yerlerde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini anlatarak, "Senin yaptığın cevizse, yetiştirdiğin elemanlar da cevizin için gibi çok tatlı oluyor. Beni her zaman ararlar, sorarlar. Şimdiye kadar kaç usta yetiştirdim bilmiyorum. Şu anda yanımda 32 kişi çalışıyor. Lokantacılık zanaattır. Bunları yetiştirip, başarılı görmek bizi de mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA