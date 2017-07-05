Yarım Asırdır Saat Tamir Ediyor

HATAY(AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki saat tamircisi Nevzat Hantı, yarım asırdır sürdürdüğü mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.



Yaklaşık 50 yıl önce başladığı saat tamirciliğinde ustalaşan ve ekmeğini kazanmaya çalışan Hantı, yıllarını verdiği mesleğini severek sürdürüyor.



Yarım asırdır saat tamirciliği yapan Hantı, 8 çocuğunu büyütüp okuttuğu mesleğinin teknolojiye karşı yenik düşmesinden endişe ediyor.



Akbez mahallesinde yaşayan Hantı, AA muhabirine, saat tamirciliğinin zor ve hassas bir meslek olduğunu söyledi.



Mesleğinin ilk 20 yılını ilçe merkezindeki iş yerinde son 30 yılını ise seyyar olarak yaptığını ifade eden Hantı, şöyle devam etti:



"Saat tamirciliğiyle ilk kez askerde tanıştım. Asker arkadaşım boş zamanlarda saat tamirciliğini öğretti. Askerden dönünce de memlekette bir iş yeri açtım. O gündür bu gündür saat tamiri yapıyorum. Ekmek paramı bu işten kazandım, 8 çocuk büyüttüm ve okuttum. Tahtadan bir kutum var. Tüm malzemeler bunun içerisinde. Burada arkadaşın kahvesinin önündeki bir masada tamir yapıyorum."



Yaptığı işin, el emeği ve göz nuru bir sanat olduğunu aktaran Hantı, telefonlar ve değişik cihazların artmasıyla saatlere olan taleplerin azaldığını vurguladı.



Hantı, aynı zamanda son yıllarda saat fiyatlarının ucuzladığını belirterek vatandaşların saati tamir ettirmek yerine yenilerini almayı tercih ettiklerini söyledi.



Mesleğinin teknolojiye karşı direndiğinin altını çizen Hantı, "Saatlere ilginin azalması bizi maddi açıdan tabi ki olumsuz etkiledi. Ama ben çok şükür yaklaşık 16 yıl önce emekli oldum. Evde bir ben bir de hanım var. Emekli maaşımız bizi idare ediyor, çok şükür." diye konuştu.