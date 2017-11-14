Yarım Asırdır Evleri Isıtıyor

YUSUF OKUR - Artvin'de, babasından öğrendiği soba ustalığını yarım asırdır devam ettiren 71 yaşındaki Ata Atan, yaptığı sobalarla evleri ısıtmayı sürdürüyor.



Artvin'de son yıllarda kalorifer sisteminin gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla satışları iyice düşen sobacılar birer birer iş yerlerini kapatırken yarım asırdır soba yapan Atan, baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor.



Şehir merkezindeki Cami Meydanı'nda, tüm zorluklara rağmen yıllara meydan okuyan soba ustası Atan, ölene kadar baba mesleğini icra etmeye kararlı.



Yaklaşık yarım asırdır soba üreten Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'deki tek soba üreticisi olarak kendisinin kaldığını söyledi.



Daha önceleri onlarca soba yapan dükkan olduğunu ancak zamanla hepsinin mesleği bırakarak başka işlere yöneldiğini anlatan Atan, "44 senedir bu mesleği yapıyorum. Sobacılık benim baba mesleğim. Artvin'de önceleri onlarca sobacı vardı. Şimdi sobacı olarak ben tek kaldım. Baba mesleğini ölünceye kadar devam ettireceğim." dedi.



Sobayı daha çok köylerde oturanlar tercih ediyor



Evlerin ısınmasında sobanın yerini zaman geçtikçe kalorifer sistemlerinin almasıyla işlerin iyice durduğunu belirten Atan, "Yakında ilimize doğalgaz gelecek. Doğalgaz geldiğinde meslek iyice bitecek. Çağın gereği olarak özellikle şehirlerde daha modern ısınma sistemleri kullanılıyor. Ben de 18 yıldır kaloriferli evde oturuyorum. Sobayı daha çok köylerde yaşayanlar tercih ediyor." diye konuştu.



Artvin'de kendisinden sonra soba yapacak kimse kalmayacağını ifade eden Atan, ilde sektörün son temsilcisi olduğunu ifade etti.



Kimsenin bu işi öğrenmediğini, yetiştirecek çırak bulamadığını vurgulayan Atan, "İki tane erkek çocuğum var hiç birisi heves etmedi. 71 yaşına gelmişim halen daha soba yapıyorum." dedi.



Odun sobasının kömür sobasına göre daha sağlıklı olduğunu dile getiren Atan, bu sobalarda çok güzel ekmek pişirildiğini vurguladı.



Önceden bir ay sıra beklenirdi



Sobaları daha çok yaz aylarında ürettiğine işaret eden Atan, şunları kaydetti:



"Kışında müşteriye yok demiyoruz. Önceden hep sıralı yapıyorduk fazla satış olduğundan gün veriyorduk adam bir ay bekliyordu sobayı almak için. Günü geldi mi gelip sobasını alıyordu. Şimdi satamadığım için stoklarım da var. Gelen olursa yok demiyorum. Bir sobayı 300 lira 350 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. Sobanın yanı sıra kapak, küllük, boru, kalorifer boruları yaparak sanatımızı elimizden geldiği kadar icra ediyorum."