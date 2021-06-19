Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
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Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Süleyman Akkaya, 50 yıldır çakıyla yaptığı taşlardan oluşan biblolar görenleri şaşırtıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Süleyman Akkaya, 50 yıldır çakıyla yaptığı taşlardan oluşan biblolar görenleri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Karabacak köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Süleyman Akkaya'nın elinde taşlar adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Akkaya, 50 yıl önce henüz çocuk yaşlardayken bir merakla başladığı taştan biblolar, figürler ve heykelcikler yapma işinde yıllar içinde 3 binden fazla yaptığı sanat eserini köy evinde sergiliyor. Ceyhan Nehri'nin yatağından topladığı taşları hiçbir teknolojik alet kullanmadan sadece çakıyla işleyerek şekil veren Süleyman Akkaya, ilk defa taş işlemeye 10 yaşında başladığını ifade etti. Daha çok kadın figürü, balık ve hayvan figürleri işlediği taşların kendi ruh halini yansıttığını belirten Akkaya, eserlerinin herhangi bir yerden alıntı yapmadan doğaçlama kendi özgün düşüncesi olduğunu söyledi. 3 binden fazla taş eser yaptığını vurgulayan Akkaya, "Allah ömür verdiği müddetçe çakıyla taş işlemeye devam edeceğim. Ama bazen de kendi kendime diyorum ki bu taşlar Ceyhan Nehri'nden geldi hepsini götürüp geri nehre dökeyim. Ama kıyamıyorum. Bir çok kişi gelip gidiyor. Yaptığım bu taşlara bakıyorlar hayret ediyorlar. Ben bunun bir eğitimini de almış değilim. İlk defa 10 yaşında başladım. Zaman içerisinde kendi kendimi geliştirdim. Ceyhan Nehri'nin taşları işlenebilir yumuşak taşlar. Bunları yaparken de herhangi bir teknolojik alet kullanmıyorum. O esnada aklıma ne geliyorsa onu yapıyorum. Sadece çakı kullanıyorum. Evime gelip gidenler işte bize şunu sat veya şu taş hoşuma gitti çok güzel diyorlar ben hiç satmayı düşünmedim. Belki bir gün birisi çıkıp derse bize bunların hepsini toplu halde sat o zaman satabilirim. Çünkü bunların her biri ayrı ayrı yerde olmaz. Toplu halde sergilenirse bir anlamı olur" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yarım asırdır çakıyla, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor - Haberler
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