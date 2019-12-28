Yarım asırdan fazla semercilik yapıyor

28.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:25

Bursa'nın son semercisi teknolojiye direniyor.



Tahtakale semtinde Aralık Han'ında faaliyet gösteren 87 yaşındaki Kemal Yarutkan, 207 yıldır ailesinin geçimini sağlayan mesleği yaşatmaya çalışıyor. Ağaç iskeletleri keçeyle süsleyip deri ile kapladıktan sonra aralarına kamış koyarak semer haline getiriyor. 77 yıldır semer yapan ve mesleğinin son temsilcilerinden olan Kemal Yarutkan, tarihi Aralık Han'da bulunan küçük dükkanın da dedelerinin mesleğini devam ettiriyor.



Yarutkan, "Bu işe başlamamın sebebi babam. 1945 yılında ilkokuldan mezun olduktan sonra babamın yanında başladım. Babam da semerciydi. Babam da dedemden öğrenmiş. Ben ise üçüncü kuşak oluyorum. 77 yıldır semercilik yapıyorum. Semercilik bitiyor, artık köylerde ne insan, ne de eşek ve katır kaldı. Köylerde insan olmadığı için bizim işler de olmuyor. Uzatmaları oynuyoruz. Artık semerciliğe de merak yok. Eskiden Bursa'da 40-50 tane semerci vardı. Şimdi kimse kalmadı. Talep olmadığı için işler de olmuyor. 1-2 sene daha devam edeceğim. Elimdeki malzemeleri bitirdikten sonra bırakmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA