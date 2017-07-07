Yarım Asır Sonra Mezun Oldukları Kentte Buluştular

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fito Teknik Bölümü 1965 mezunları, 52 yıl aradan sonra mezun oldukları kentte buluştu.



Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fito Teknik Bölümünden 52 yıl önce mezun olan bir grup öğrenci, kentte bir araya gelerek çeşitli ziyaret gerçekleştirdi.



Bu kapsamda Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret eden gruba Bulutlar, ilçe ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Bulutlar, misafirlerine Palandöken ve Erzurum'u tanıtan kitap, broşür ve benzeri ürünlerden oluşan çanta hediye etti.