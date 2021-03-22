Yarım altın kaç lira oldu? Yarım altın yükseldi mi? Yarım altın düştü mü?
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Yarım altın kaç lira oldu? Yarım altın yükseldi mi? Yarım altın düştü mü?

22.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:58
Yarım altın kaç lira oldu? Yarım altın yükseldi mi? Yarım altın düştü mü?

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası Yarım altın kaç lira oldu merak edildi. Peki, Yarım altın yükseldi mi? Yarım altın düştü mü? Yarım altın kaç lira oldu?

Hafta sonu ekonomi dünyasında birbiri ardına etkileyici gelişmeler yaşanmış, Pazar gecesi ise kurlarda ani değişiklikle gözlendi. Peki, Yarım altın kaç lira oldu? Yarım altın yükseldi mi? Yarım altın düştü mü?

YARIM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Yarım altın fiyatlarında son dönemde ani değişimler oldu.İşte güncel Yarım altın fiyatı:

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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