Yarım altın kaç lira oldu? Yarım altın yükseldi mi? Yarım altın düştü mü?

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası Yarım altın kaç lira oldu merak edildi. Peki, Yarım altın yükseldi mi? Yarım altın düştü mü? Yarım altın kaç lira oldu?