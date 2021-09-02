Yarıl tatili ne zaman 2021-22?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim yılı tatil takvimini de açıkladı. İlk dönem ara tatil tarihini de açıkladı. İşte tarihler…

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı tatillerini açıkladı. İlk dönem ara tatili ve yarıyıl tatili tarihleri açıklandı. Peki, Yarıl tatili ne zaman 2021-22? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YARIL TATİLİ NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. Geniş korona önlemlerinin alınacağı okullarda öğretmen ve tüm okul görevlilerinin aşılı olması, aşılı olmayanların ise PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi.

İLK ARA TATİL 15-19 KASIM TARİHLERİ ARASINDA

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı tatillerini açıkladı. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.

KARNELER 17 HAZİRAN'DA VERİLECEK

2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.