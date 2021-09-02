Yarıl tatili ne zaman 2021-22?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yarıl tatili ne zaman 2021-22?

Yarıl tatili ne zaman 2021-22?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim yılı tatil takvimini de açıkladı. İlk dönem ara tatil tarihini de açıkladı. İşte tarihler…

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı tatillerini açıkladı. İlk dönem ara tatili ve yarıyıl tatili tarihleri açıklandı. Peki, Yarıl tatili ne zaman 2021-22? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YARIL TATİLİ NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. Geniş korona önlemlerinin alınacağı okullarda öğretmen ve tüm okul görevlilerinin aşılı olması, aşılı olmayanların ise PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi.

İLK ARA TATİL 15-19 KASIM TARİHLERİ ARASINDA

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı tatillerini açıkladı. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.

KARNELER 17 HAZİRAN'DA VERİLECEK

2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Derya Yanık Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Diego Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yarıl tatili ne zaman 2021-22? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:26:51. #1.14#

title