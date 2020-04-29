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Yarıcıların telefonu susmak bilmiyor

Rize'de yaklaşan çay sezonu öncesi yarıcıların telefonları susmazken Rizeliler kendilerini arayan il dışındaki akrabalarının çayını kime ve nasıl toplatacağını kara kara düşünmeye başladı.

Yarıcıların telefonu susmak bilmiyor
29.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:00

Rize'de yaklaşan çay sezonu öncesi yarıcıların telefonları susmazken Rizeliler kendilerini arayan il dışındaki akrabalarının çayını kime ve nasıl toplatacağını kara kara düşünmeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Gürcü işçilerin çay toplamaya gelemeyecek. Buna ek olarak bir de Rize'ye büyükşehirlerden çay hasadı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üreticiye daha önce verilen izinlerin iptal edilmesi Rizelileri kara kara düşündürmeye başladı. Rize'de ismine yarıcı denilen, topladıkları çayın yüzde 50'sinin karını kendine alan, geriye kalan yüzde 50'sini ise mal sahibine veren vatandaşların telefonları susmak bilmezken, Rize'de olup da akrabaları dışarıda olan vatandaşlar, kendilerini arayan yakınlarının çayını nasıl ve kime toplatacağını düşünüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yarıcılık yapan, yani başkasına ait çay arazisini kar ve zarar ortaklığı ile toplayan Hasan Tunç Yaklaşık 10 gündür sürekli arandığını dile getirdi. Tunç "Çok arayan oluyor, 'Gelemiyoruz, sen oradasın, gidip çayımızı toplar mısın' diyorlar. Aşırı derecede bir rağbet var. Yaklaşık 10 gündür yoğun bir şekilde aranıyorum. 'Hasan sen çay bahçesini biliyorsun, git topla' diye aşırı derecede arayan var. Bende hepsine gidemem tabi, yarıcılık yapıyorum, anca kendi yerimi toplarım" ifadelerini kullandı.

Rizelilerin Türkiye'nin 1 yıllık kuru çay ihtiyacı kadar çay toplayacağını ve bunun dışarıdan gelen insanlarla mümkün olmadığını dile getiren Rize Merkez'e bağlı Selimiye köyünden Hüseyin Yılmaz ise "Herkes bolluk içerisinde değil, bu çaya muhtaç olan var. Kim gelecek toplanamaz o çaylar. Biraz zordur. Çok vatandaşımız var il dışında, köyümüzden de var, gelemeyen var. Gelemeyen var. Kızım var İstanbul'da, kardeşlerim var Bursa'da ve İstanbul'da, onlar gelemiyor. Bazıları yaştan dolayı gelemiyor, bazıları da ufak çocukları olduğu için gelemiyor. Vallahi Vali Bey'in dediği gibi de olmaz. Alacağımız adamlar çay toplamasını biliyor mu? Türkiye'nin yıllık kuru çay ihtiyacını karşılayacak kadar çay toplayacağız. Hem 3 güne çay toplanması da öğrenilmez. Bunu toplayan adam bir günde 500 kilo çay toplayacak" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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