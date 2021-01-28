Yarı yıl tatilinde çocuklara çevrim içi spor eğitimi
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Yarı yıl tatilinde çocuklara çevrim içi spor eğitimi

28.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:32
Yarı yıl tatilinde çocuklara çevrim içi spor eğitimi

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarı yıl tatilinde çocuklara çevrim içi spor eğitimleri başlattı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarı yıl tatilinde çocuklara çevrim içi spor eğitimleri başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 7-18 yaş aralığındaki çocuklara başlatılan eğitimlerin, deneyimli antrenörler tarafından her gün 9.30-10.30 ve 17.00-18.00 saatlerinde müdürlüğün sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığı belirtildi.

Yarı yıl tatili boyunca sürecek eğitimlerde her gün farklı bir branşın tanıtımının da yapılacağı aktarılan açıklamada, "Canlı yayınlara en fazla katılım sağlayan 20 erkek 20 kız öğrenci 1 gece 2 gündüz anne kız, 1 gece 2 gündüz baba oğul Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında ağırlanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların tespit edilerek spor branşlarına yönlendirilerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesini sağlamak amacıyla çevrim içi spor eğitimlerini başlattıklarını belirtti.

Gürhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri ortadan kalkıncaya ve normalleşme sağlanıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen tüm çocukların, ev ortamında zinde ve sağlıklı kalmaları için bu tür spor eğitimlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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