Yarı yıl tatili ne zaman? 2020-2021 yarıyıl tatili olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Pandemi nedeniyle okullar açık olamasa da eğitim uzaktan devam ediyor. Öğrenciler, yılın stresini atabilmek için sömestr tatili ve yaz tatilinin tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? 2020-2021 yarıyıl tatili olacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Yarı yıl tatili ne kadar sürecek? MEB açıkladı!

Öğrenciler ile veliler sabırsızlıkla beklediği 15 tatil geri sayım başladı. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun ders temposundan bunalan öğrenciler, "okullar ne zaman yarı yıl tatiline girecek" sorusunu cevabını sorguluyor. MEB, okulların kapanacağı tarihi ve detayları açıkladı.

SÖMESTR (YARI YIL) TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakanlığın aldığı karara göre; uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar uzatılırken 25 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili üç hafta olacak.

YARI YIL TATİLİ ÜÇ HAFTA OLACAK

* 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 hafta önce ilkokul ve ortaokullarda sınav yapılmayacağını açıklamıştı. Birinci dönemde yüz yüze yapılan sınavların geçerli kabul edilip, karne notunu etkileyeceğini duyurmuştu. Ancak, okullar kapatılınca bütün öğrenciler, birinci dönemde yazılıya giremedi.

YAZILI ETKİSİ KALDIRILDI

Şimdi, yeni bir karar alan MEB, ilk ve ortaokullarda birinci dönem yazılı sınavların karne notuna dahil edilmeyeceğini bildirdi. İlkokullarda, sınav uygulamasını pandemi döneminde geçici olarak kaldırmıştı. Bakanlık, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ise yönetmeliğe göre her dönemde 2 kez yapılması gereken sınavlar yerine, karne notlarını etkinliklere katılım, performans ve projelerin aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Ancak, performans ölçümüne dair belirlenmiş bir kriter yok.

VELİ İSTERSE ETKİLEYECEK

Çocuğunun karne notuna birinci dönem girdiği yazılı sınav notunun eklenmesini isteyen velilerin, 21 Ocak'a kadar başvurması gerekiyor. Velisi başvurmayan çocuk birinci dönemde sınava boşuna girmiş olacak. Çünkü, Bakanlık yazılı sınavları puanlama dışına aldı. Uzaktan eğitim 22 Ocak'ta son bulurken, bu yıl karneler basılı değil dijital ortamda açıklanacak. Yarıyıl tatili 15 Şubat'ta son bulacak.

LİSELERDE SINAVLAR YARIYILDAN SONRA

Liselerde ise sınavlar yarıyıl tatilinden sonra her dersten ikişer yazılı, bir sözlü sınav olarak yapılacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.