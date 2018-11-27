Yarı Olimpik Havuz 4 Mevsim Kullanılacak

Osmangazi Belediyesi'nin Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu daha modern hale getirmek için başlattığı çalışma kapsamında havuz tamamen yenileniyor. Çalışmalar kapsamında havuzun fiziki yapısı güçlendirilirken, havuzun kış aylarında üstünün kapatılmasını sağlayan hava destekli membran yerine çelik konstrüksiyon akustik metal çatı kaplaması yapıldı. Ayrıca, havuzun etrafı temellerine kadar kazılarak etrafına betonarme çerçeve oluşturuldu. Tesisteki duşlar ve tuvaletler de tamamen yenilenirken idari binaya iki yeni ofis inşa edildi.

Yeni Karaman Yüzme Havuzu'nun Osmangazi Belediyesi'nin en aktif kullanılan havuzu olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaz döneminde üstü açık olarak kullandığımız bu havuzumuzun üstünü kış döneminde balon sistemiyle kapatıyorduk. Dört mevsim kullanılan bir tesis olduğu için bu havuzumuzu daha modern hale getirmek adına yenileme çalışması başlattık. Çelik çatı ile havuzu kapalı hale dönüştürüyoruz. Çalışmalar bittiğinde vatandaşımıza daha modern, kaliteli ve sağlıklı bir hizmet sunmuş olacağız. Havuzdaki yenileme çalışmalarında sona yaklaştık. Önüümüzdeki günlerde havuzumu tamamen yenilenmiş haliyle hizmete açacağız" dedi.