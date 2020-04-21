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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi

Yarı iletken sensörlerde dışa bağımlılık bitecek

Savunma ve havacılık platformlarına yönelik alt sistem ve bileşenler üreten Nero Endüstri'nin, yarı iletken sensör alanında yapmaya hazırlandığı 1,6 milyar liralık yatırım, Cumhurbaşkanı Kararı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "proje bazlı teşvik" kapsamına alındı.

21.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:02
Yarı iletken sensörlerde dışa bağımlılık bitecek

Savunma ve havacılık platformlarına yönelik alt sistem ve bileşenler üreten Nero Endüstri'nin, yarı iletken sensör alanında yapmaya hazırlandığı 1,6 milyar liralık yatırım, Cumhurbaşkanı Kararı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "proje bazlı teşvik" kapsamına alındı. Yapılacak yatırımla yarı iletken sensörlerde dışa bağımlılığın bitirilmesi hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla "proje bazlı devlet yardımı" kapsamına alınan söz konusu yatırım, özellikle savunma ve havacılık sanayisinde kullanılan kızılötesi ısı ve lazer sensörleri gibi yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin imalatında kullanılacak yarı iletkenlerde Türkiye'nin dışa bağımlığını sonlandıracak.

Yatırım kapsamında kurulacak fabrikayla Türkiye bu alanda kritik teknolojilere ev sahipliği yapacak. Burada üretilecek savunma ve havacılık sanayisi açısından büyük öneme sahip yarı iletken sensörler, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) filtrasyon sistemleri, infilak bastırma sistemleri, lazer ve radar uyarı sistemleri gibi ürünlerde kullanılacak.

Bu sistemler, radar veya lazer güdümlü füzeleri tespit ederek, karşı tedbir uygulama, zırhlı araçlara yapılan roketatar saldırıları sonucunda araç içindeki patlamayı tespit edip anında söndürme, KBRN tehditlerini tespit etme gibi birçok kritik işlemi yerine getirecek.

Halihazırda yurt dışından ithal edilen bu sistemlerde, Nero Endüstri'nin yatırımı sayesinde yerlilik oranı da artacak. 300 bin metrekarelik alana kurulacak fabrikada ayrıca, savunma sanayisinin yanı sıra şu anda Türkiye'de üretimi olmayan, otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılan birçok sensör ve yarı iletken teknolojisinin geliştirilmesinin ve üretiminin önü açılacak.

Bu yatırımla, yılda yaklaşık 12 milyar liralık ithalatın önüne geçilmesi ve yurt dışına yapılacak satışlarla birlikte ülke ekonomisine 20 milyar liralık ek katkıda bulunulması bekleniyor.

"Türkiye'nin teknoloji atağına katkımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nero Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 18 senede Türkiye'de onlarca firmanın dev yatırım hamleleri yaparak istihdama katkıda bulunduğunu ve yüksek teknolojili ürünlerle ekonomide katma değer sağlamaya başladığını bildirdi.

Kendilerinin de Türkiye'nin dev teknoloji atağı ve yerlileştirme çalışmalarına katkılarını sürdüreceklerini vurgulayan Ökçün, şu değerlendirmede bulundu:

"Yarı iletken sensörler, KBRN tespit sistemleri ve infilak bastırma sistemleriyle lazer ve radar uyarı sistemi seri imalat projesinin onayıyla mevcut yatırımlarımıza ilave olarak, yaklaşık 1,6 milyar liralık yüksek teknoloji yatırımı yapacağız. Projelerimizde geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojilerden yararlanan elektronik ve yarı iletken bileşenlerin üretimlerini, bugüne kadar kendimiz yapamıyorduk. Bu ürünlerin seri üretiminin de Türkiye'de yapılabilmesi, teknolojimizi yükseltebilmemiz ve dışa bağımlılığımızı azaltması bakımından önemli bir adım oldu. Ülkemizin gelecek hedefleri ve dünya devletlerinin yarı iletken sektörlerine yapmakta olduğu milyarlarca dolarlık yeni yatırımları karşısında, Türkiye de büyük bir yatırım hamlesiyle rekabet edilebilirliğin önünü açacak bir tesise kavuşacak."

Kaynak: AA

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