Yarı finalde dev eşleşme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yarı finalde dev eşleşme

Yarı finalde dev eşleşme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Finalde karşılaşması beklenen Türkiye Kadınlar Liginin iki iddialı ekibi yarı finalde karşı karşıya geliyor.

Finalde karşılaşması beklenen Türkiye Kadınlar Liginin iki iddialı ekibi yarı finalde karşı karşıya geliyor.

Her sezon şampiyonluk yolunda rakibiyle yolu kesişen Gaziantep ALGSPOR, Beşiktaş yarı finalde karşı karşıya geliyorlar. Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0'lık sonuçla geçen Gaziantep ALGSPOR, uzatmalarda Ataşehir Belediyespor'u 3-1 yenen Beşiktaş ile yarın akşam saat 20.00'da final için mücadele verecekler. Futbol otoriterleri tarafından erken final olarak gösterilen Gaziantep ALGSPOR, bu maça yoğun tempoda hazırlanıyor.

"İnancımız tam"

Gaziantep ALGSPOR, Kulübü Başkanı Ali GÖZCÜ, yarın akşam oynanacak zorlu Beşiktaş maçı öncesi takıma inançlarının tam olduğunu söyledi. Liglerin başladığı günden bu yana takımını yalnız bırakmayan sarı-grili takımın başkanı Ali GÖZCÜ, erken final yapacakları Beşiktaş maçını kazanarak önce finale çıkmayı ardından şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini belirterek, "Bu sezon pandemi nedeniyle Antalya'da değişik bir statüde oynanıyor... Her şey istediğimiz gibi gidiyor.. Gruptan lider çıktık ve Kayseri'yi de yenerek yarı finalde en önemli rakiplerimizden Beşiktaş ile yarın akşam karşılaşacağız.. Beşiktaş iyi kulüp onlara saygı duyuyoruz... Ama bizim hedefimiz her sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluk... İnşallah Beşiktaş maçını başarıyla geçip finalde de kazanarak şampiyon olmak istiyoruz.. Geçen sezon Avrupa'da yarım kalan hikayemizi de tamamlamak istiyoruz.. Beşiktaş maçı öncesi teknik ekibimize ve oyuncularımıza güvenimiz sonsuz.. Çünkü biz çok iyi bir ailesi havası oluşturduk.. Beşiktaş maçını da kazanarak geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, şampiyonluk ateşini yaktı: Asın bayrakları, Sergen kimseye puan vermez
Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, şampiyonluk ateşini yaktı: Asın bayrakları, Sergen kimseye puan vermez
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Özcan Deniz Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yarı finalde dev eşleşme - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 17:08:50. #1.16#

title