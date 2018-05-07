Serel Yereli, Kendisinden Sonra Erkek Arkadaşını da Çıplak Paylaştı
Geçtiğimiz ay tatil için gittiği İtalya'da üstsüz fotoğrafını paylaşarak tepkileri üzerine çeken oyuncu Serel Yereli, bu sefer de arkadaşının yarı çıplak halini paylaştı.
Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu sıcaktan bunalıp soyundu. Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı. Oyuncu bu seferde arkadaşının yarı çıplak halini paylaştı.
"OH! HAVA SICAKTI SOYUNDUM"
Genç oyuncunun videoda "Oh! Hava sıcaktı soyundum. Kimse dönüp ne yapıyor?" diye bakmadı!" diyerek içinde bulunduğu durumun tadını çıkardı.
TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
Oyuncunun bu paylaşımı başta Demet Akalın ve Ebru Şancı olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekmişti.
BU SEFERDE ARKADAŞINI PAYLAŞTI
Olayın ardından paylaşımlarına devam eden Yereli, bu seferde erkek arkadaşının havluya sarılı halini videoya çekerek Instagram hesabından paylaştı.
YORUMLAR (15)
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Yobazlar yobazlar vay be medeni hayvanlara bak sen hersey ulu orta dolanirsan medenisin kapali olursan yobaz sizin gibilerin inanci olmadigini bilmesem gordugum yerde............Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mert ne bekliodun acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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yobazlar baslar ALLAH CEHENNEM CENNET KAFİR DEMEYE. )Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırHERŞEY GÜNÜNDE YAŞANIR..: kafire cehennem ile cenneti anlatmak zor olacağı için; onu anlatma gereği duymuyoruz artıkın. . Hani istiyorlarsa zooloji tarzı fotolarınıda ortama sunmakta serbesttir herkes. Kime göstermek isteyorlarsa ona göstersinler. . Asıl konunun edep ve haya olduğunu siz anlayamadan biz de size anlatamadıktan sonra. size cehennem BOŞ gelir. :)) ama bekleyin. . elbet o günü de; günü geldiğinde yaşayacaksınız. .Yayından Kaldır
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bu mu cıplaklıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır