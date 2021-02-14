Yarı çıplak kar topu oynadılar
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Yarı çıplak kar topu oynadılar

14.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:37
Yarı çıplak kar topu oynadılar

BURSA'da zeytin tarlasında bir araya gelen 5 kişilik grup, yarı çıplak şekilde kar topu oynayıp, yerde yuvarlandı.

BURSA'da zeytin tarlasında bir araya gelen 5 kişilik grup, yarı çıplak şekilde kar topu oynayıp, yerde yuvarlandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Orhangazi'ye bağlı kırsal Gölyaka Mahallesi'nde bulunan bir zeytin tarlasında buluşan 5 kişilik arkadaş grubu, kazaklarını çıkararak, yarı çıplak kar topu oynadı. Arkadaş grubu, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 olmasına rağmen karın üzerine yatarak, yuvarlandı. Karda oyun oynayan kişilerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. 5 arkadaşın eğlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü.


Yarı çıplak kar topu oynadılar
Yarı çıplak kar topu oynadılar
Yarı çıplak kar topu oynadılar
Yarı çıplak kar topu oynadılar
Yarı çıplak kar topu oynadılar
Yarı çıplak kar topu oynadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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