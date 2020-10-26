Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü
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Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü

26.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:58

Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü Gaziantep'te 5. kattan yarı çıplak düşen gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı Gaziantep'te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü

Gaziantep'te 5. kattan yarı çıplak düşen gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K, oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K'nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından polis genç adamın kazaen mi yoksa atıl mı diye araştırması devam ederken vücudunun birçok yerinde kırk olan M.C.K yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü
Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü
Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü
Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

Haber Yorumları (1)
COŞKUN: O salak salak bakan marketçiye ne demeli adam o sakinlikle 150 sene nyaşar
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