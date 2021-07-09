Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı Yoldan geçerken tanıdığını alkollü gören kadın: "Bacın olsaydım seni öldürürdüm" Polisi çileden çıkaran alkollü kadın: "Beni böyle zoom alarak çek" Denizli'de akan trafikte kendini araçların önüne atarak polisi çileden çıkaran...

Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı

Yoldan geçerken tanıdığını alkollü gören kadın: "Bacın olsaydım seni öldürürdüm"

Polisi çileden çıkaran alkollü kadın: "Beni böyle zoom alarak çek"

DENİZLİ - Denizli'de akan trafikte kendini araçların önüne atarak polisi çileden çıkaran alkollü kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten" dedi.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde alkollü olan E.C. isimli kadın, seyir halinde olan araçların önüne atlayarak sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar uyarılara rağmen durmayan alkollü kadını 112'ye ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmesini istemeyen E.C., polisi ise adeta çileden çıkardı. Ayakta dahi durmakta zorluk çeken alkollü kadın, olay yerinden ayrılmak için elinden geleni yaptı. O esnada yoldan geçen bir tanıdığı genç kızı sakinleştirmek yoğun çaba sarf etti. Alkollü kadının evine gitmesini söyleyen tanıdığı, "Senin çocuğuna 85 yaşındaki kadın bakıyor. Ben senin bacın olsaydım seni öldürürdüm" dediği sırada alkollü kadın ise oynamaya başladı. Tatile gitmek istediğini söyleyen E.C.'yi, polis ekipleri tutmakta zorluk çekerken, E.C. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten" dedi. Yoldan geçen bir vatandaş ise aldığı şalvarı yarı çıplak kadına giydirmeye çalıştı. Israrlara rağmen şalvarı giymeyen alkollü kadın, elini kolunu sallaya sallaya olay yerinden ayrıldı.

Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı
Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı
Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı
Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
Polisi çileden çıkaran alkollü kadın, gazetecilere de saydırdı: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten
Polisi çileden çıkaran alkollü kadın, gazetecilere de saydırdı: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yarı çıplak haldeki alkollü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 22:57:50. #1.16#

title