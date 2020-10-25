Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

25.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:26
Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

Gaziantep'te 5. kattan düşen 20 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor.

Gaziantep'te 5. kattan düşen 20 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K, oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K'nın düştüğünde yarı çıplak olduğu iddia edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise eve gelerek inceleme başlattı.

Polis olayın kaza olup olmadığını araştırırken M.CK'nın ise vücudunda birçok kırk oluştuğu ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Halil Sezai Didem Soydan Caner Cindoruk
Spor Falcao Ozan Tufan Erol Bulut Serdar Aziz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara Vatandaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 19:31:49. #1.15#
title