Yarı Çıplak Fotoğrafıyla Topa Tutulan Hatice'den İntizar ile Cinsel Görüntüleri Çıkan Sinem Gedik'e Gönderme

Şarkıcı Hatice sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bu yaza bikinili fotoğraflarıyla damga vuran Hatice takipçilerinden eleştiri aldı. Hatice fotoğraflarını yoruma kapatıp, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile cinsel görüntüleri çıkan İntizar'a fotoğraf üzerinden gönderme yaptı.

BİR KADIN BİR KADINLA SEVİŞİR ÜLKE GURUR DUYAR

"Tatile gidersin magazini ararsın şu plajda ve ya otelde bikiniliyim, gel çek dersin çekerler ,haber olur magazin derler. Kendi sayfanda paylaşım yaparsın , kadın olarak sevdiğin resmi paylaşırsın bikinili olunca ahlak dersi verirler.İbadet edersin , türbede dua edersin gizli gizli paylaşmazsın dinsiz derler. Bilmezler ki içindekini. Paylaşmam onları asla . Dinin ve ibadetin reklamını yapıyor demesinler diye. Bir kadın bir kadınla sevişir (Aşka saygım sonsuz) Ülke gurur duyar destekler. Bir kadın bikinili resmini paylaşır aşağılarlar. Diğer bir kadın gel beni gizli çek der ay canım ifşa ediyorlar yazık derler.Hep de Kadınlar derler. Şükürler olsun ne yüzüm ne sesim ne de vucudum. Şükürler olsun hâlâ insanım,kalp kırmıyorum,hakaret etmiyorum ve hâlâ güzel düşünmeye devam ediyorum."