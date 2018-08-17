Yarı Çıplak Fotoğrafıyla Topa Tutulan Hatice'den İntizar ile Cinsel Görüntüleri Çıkan Sinem Gedik'e Gönderme

Şarkıcı Hatice sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bu yaza bikinili fotoğraflarıyla damga vuran Hatice takipçilerinden eleştiri aldı. Hatice fotoğraflarını yoruma kapatıp, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile cinsel görüntüleri çıkan İntizar'a fotoğraf üzerinden gönderme yaptı.

BİR KADIN BİR KADINLA SEVİŞİR ÜLKE GURUR DUYAR