Yarı çıplak bağıran kişiyi polis uzaklaştırdı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen S.G. (43), yarı çıplak halde sokak ortasında bağırdı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen S.G. (43), yarı çıplak halde sokak ortasında bağırdı. Çevredekilerin çağırdığı polis vatandaşı olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında cuma pazarı bölgesinde meydana geldi. Çevrede henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin bağırdığını görenler polise haber verdi. Kıyafetinin üstünü çıkarıp, yarı çıplak bağırmaya devam eden kişiyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler bağırıp, çevreyi rahatsız eden kişinin, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen S.G. olduğunu belirledi. Sakinleştirilen S.G., daha sonra polis nezaretinde bölgeden uzaklaştırıldı.Diğer yandan S.G.'nin geçen hafta da Atatürk Anıtı önünde kardeşiyle tartıştığı, ikisinin de alkollü olduğu olayda kendilerine jiletle zarar verdikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA