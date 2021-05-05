Yarı çıplak arabadan indi, yol kenarında yürüyen kadının üzerine yürüdü
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Yarı çıplak arabadan indi, yol kenarında yürüyen kadının üzerine yürüdü

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Yarı çıplak arabadan indi, yol kenarında yürüyen kadının üzerine yürüdü Yardım isteyen kadına diğer sürücülerin duyarsız kalması "pes" dedirtti Antalya'da bir cadde üzerinde yol kenarında yürüyen kadın, bir araç tarafından önce takip edildi, daha sonra önü kesildi.

Yarı çıplak arabadan indi, yol kenarında yürüyen kadının üzerine yürüdü

Yardım isteyen kadına diğer sürücülerin duyarsız kalması "pes" dedirtti

ANTALYA - Antalya'da bir cadde üzerinde yol kenarında yürüyen kadın, bir araç tarafından önce takip edildi, daha sonra önü kesildi. Arabadan yarı çıplak inen adam, genç kadının üzerine yürüdü. Şahıstan uzaklaşmak isteyen kadın çevredeki sürücülerden yardım istedi ancak sürücüler kadına aldırış etmeden yollarına devam etti.

Artan vaka sayıları ile birlikte gelen tam kapanmada Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen kadın, bir araç tarafından takip edildi. Araç, daha sonra kadına yaklaştı. Aracın içerisindeki adam yarı çıplak vaziyette kadının üzerine yürüdü. Panik içerisinde adamdan kaçmaya çalışan kadın, seyir halindeki araçlardan yardım istedi. Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti. O sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.

Yarı çıplak arabadan indi, yol kenarında yürüyen kadının üzerine yürüdü
Yarı çıplak arabadan indi, yol kenarında yürüyen kadının üzerine yürüdü
Yarı çıplak arabadan indi, yol kenarında yürüyen kadının üzerine yürüdü
Yarı çıplak arabadan indi, yol kenarında yürüyen kadının üzerine yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

Yarı çıplak arabadan indi, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Yarı çıplak arabadan indi, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
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