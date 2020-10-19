Yargıtayın hukuk dairelerinde seçim
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Yargıtayın hukuk dairelerinde seçim

19.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:42
Yargıtayın hukuk dairelerinde seçim

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda, görev süreleri dolan 3, 5. ve 10. hukuk daireleri için seçim yapıldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda, görev süreleri dolan 3, 5. ve 10. hukuk daireleri için seçim yapıldı.

Yargıtayın açıklamasına göre, 14 Ekim'de Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı Mete Duman yeniden getirilirken, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına 16. Hukuk Dairesi Üyesi Ümran Görmez ile Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Mustafa Taş seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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