Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve...

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve...

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme savunmaları alarak ara karar için müzakere arası verdi.

08.10.2019 15:17
Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve...

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme savunmaları alarak ara karar için müzakere arası verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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