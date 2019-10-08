Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve...
Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme savunmaları alarak ara karar için müzakere arası verdi.
08.10.2019 15:17
Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme savunmaları alarak ara karar için müzakere arası verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA