Yargıtaydaki "Selam Tevhid" kumpası davasına devam edildi
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Yargıtaydaki "Selam Tevhid" kumpası davasına devam edildi

11.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:04
Yargıtaydaki

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kurduğu kumpasta usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kurduğu kumpasta usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen duruşmada, tutuklu sanık Menekşe Uyar ile video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanık ve müşteki avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan eski hakim Uyar, dava konusu suçlamalara ilişkin soruşturma sürecinde verdiği 20 iletişimin tespiti kararı nedeniyle yargılandığını ileri sürdü. Uyar, söz konusu soruşturmanın kendisinin göreve gelmesinden daha önce başladığını söyledi.

İstanbul'da görevlendirilmesinin kendi isteği dışında gerçekleştiğini aktaran Uyar, kumpas soruşturmalarında görev alan savcı ve emniyet personeliyle fikir ve eylem birliği içinde olmadığını savundu.

Söz konusu süreçte verdiği kararları örgüt talimatı doğrultusunda vermediğini ileri süren Uyar, verdiği iletişimin tespiti kararları ile soruşturma içeriğini, görevi gereği bilmesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçlaması hakkında da savunma yapan Uyar, "Tüm çalışma hayatım boyunca bu yapıyla bir bağım olmadı. Benim bu yapıya mensup olduğum iddiası tamamen gerçek dışıdır." dedi.

Uyar, FETÖ'nün iletişim yöntemlerini de kullanmadığını ifade ederek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Savunmanın ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, Uyar ve diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, gelecek celse tanık dinlenmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 10 Mart'ta devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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