Yargıtayda yeni dönem başladı
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Yargıtayda yeni dönem başladı

Yargıtayda yeni dönem başladı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireden oluşturulmasına yönelik çalışmalar sonrası Yargıtayda yeni dönem bugün başladı.

12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireden oluşturulmasına yönelik çalışmalar sonrası Yargıtayda yeni dönem bugün başladı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, en son 22 Haziran'da olmak üzere son dönemde yaptığı toplantılarda, 16. Hukuk Dairesi ile 14, 15 ve 19. Ceza Dairelerinin 1 Temmuz itibarıyla kapatılmasına karar verdi.

Bu toplantılarda alınan bazı dairelerin kapatılması ve birleştirilmesi kararlarıyla Yargıtayın 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireden oluşturulması hedeflendi.

Yargıtay, bugünden itibaren yeni yapısıyla çalışmaya başladı. Bu kapsamda kapatılan 16. Hukuk Dairesinin işleri 1. ve 8. Hukuk Dairelerine devredildi.

Kapatılan 14, 15 ve 19. Ceza Dairelerinin işleri ise ilgili dairelere aktarıldı.

Yüksek yargıçları ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bu görevi ise Yargıtay 16. Ceza Dairesine verildi.

Karar uyarınca, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin numarası bugünden itibaren Yargıtay 3. Ceza Dairesi olarak değiştirildi. Daire, darbe girişimi ve örgüt üyelikleri dosyalarının temyiz incelemelerini sürdürecek.

Öte yandan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun son kararıyla 15. Hukuk Dairesinin numarası 6. Hukuk Dairesi olarak, 14. Hukuk Dairesinin numarası da 7. Hukuk Dairesi olarak değiştirildi, diğer bazı daireler arasındaki iş bölümü ve görevlere ilişkin de değişiklikler yapıldı.

Başlangıçta 46 daire ile çalışmalarını yürüten Yargıtay, böylece 24 daireli yapıya kavuştu.

Ayrıca Yargıtay, yeni adli yılla birlikte inşası tamamlanmak üzere olan yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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