Yargıtayda koronavirüs tedbirleri Türkiye'deki ilk koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin konulmasının ardından kurum içinde çeşitli önlemler alan Yargıtay Başkanlığı, bu kapsamdaki önlemlere devam ediyor.

Türkiye'deki ilk koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin konulmasının ardından kurum içinde çeşitli önlemler alan Yargıtay Başkanlığı, bu kapsamdaki önlemlere devam ediyor.

İlk teşhisin konulmasının ardından kurum içi koridorlara dezenfektan yerleştiren, hafta sonunda tüm Yargıtay binalarının temizliğini yaptıran Yargıtay Başkanlığı önlemlerini artırdı.

Alınan bilgiye göre, Yargıtaya zorunlu haller dışında ziyaretçi girişi durduruldu.

Yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle tüm Yargıtay üyelerinin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e 18 Mart'ta vereceği veda yemeği iptal edildi.

İsmail Rüştü Cirit'in, 23 Mart'ta emekliye ayrılması nedeniyle Grand Ankara Otel'de geniş katılımlı yapılması planlanan veda töreninin de yapılmamasına karar verildi. Başkan Cirit, Yargıtayda sade bir törenle uğurlanacak.

Ayrıca, yarın yeni binada yapılması planlanan Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı da ertelendi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki önlemler

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve yöneticiliği suçundan yargılanan eski yüksek yargı üyelerinin duruşmalarına, sanıkların tutuklu bulunmaları nedeniyle devam edilecek.

Ancak sanıkların bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmalara katılımı sağlanacak, kalabalık ziyaretçi grubunun duruşmaları izlemesine izin verilmeyecek.

Dairede bugün eski Savcı Mustafa Sırlı'nın yargılaması yapıldı. Tutuksuz sanık Sırlı, Sivas'taki mahkemeden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri dikkate alınarak, seyircisiz duruşma yapılacağı, sanıkların SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılımının sağlanacağı öğrenildi.

Bazı duruşmalar ertelendi

Yargıtayın hukuk ve ceza dairelerinde çok sayıda ilk derece veya temyiz duruşmaları görülüyor.

Bazı dairelerde duruşmalar ertelenirken bazı daireler, katılımın az olması ve acil işler bulunması nedeniyle duruşmalara devam kararı aldı.

Bazı dairelerde müzakerelere ara verildi. 60 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olanlar ile çocuklu personele dönüşümlü izin verildi, acil işleri yürütecek kadar personelle işlerin yürütülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA