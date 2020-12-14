Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak

14.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:22
Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak.

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılması nedeniyle boşalacak üyelik için seçime gidilecek.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 17 Aralık Perşembe günü yapılacak seçimde en çok oyu alan 3 isim belirlenecek. Kurulca gösterilecek bu adaylar arasından bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek.

Yargıtay üyeleri arasından 6 ismin Anayasa Mahkemesi üyeliği için adaylık dilekçesi verdiği süreçte, seçim gününe kadar aday olunabiliyor.

Üyelik için şu ana kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk Üyeleri Mikail Özdemir ve Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ile 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu adaylığını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde görev yaparken, 30 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yapılan toplantılarda 10 Nisan 2015'te Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine, 23 Temmuz 2020'de de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Üstün, 10 Ocak 2021'de yaş haddinden emekliye ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullardaki başörtüsü yasağının kaldırılmasına hükmetti
Son dakika haberleri: Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullardaki başörtüsü yasağının kaldırılmasına hükmetti
KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak
KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak
İtalyan mahkemesi, baba Türkçe konuştuğu için çocuğun velayetini annesine verdi
İtalyan mahkemesi, baba Türkçe konuştuğu için çocuğun velayetini annesine verdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Defne Samyeli Kıvanç Tatlıtuğ Nesrin Cavadzade
Spor Pierre Webo Serdar Aziz Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:26:19. #1.14#
title