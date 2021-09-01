Yargıtay yeni hizmet binası nerede? Hangi ilde ve ilçede? Yargıtay yeni hizmet binası açıldı mı, haritadaki yeri neresi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor. Bunun ardından vatandaşlar Yargıtay yeni hizmet binası nerede, hangi şehirde, hangi ilçede merak etti. Peki, Yargıtay yeni hizmet binası nerede? Hangi ilde ve ilçede? Yargıtay yeni hizmet binası haritadaki yeri neresi? İşte bilgiler...

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YARGITAY YENİ HİZMET BİNASI NEREDE?

Yargıtay yeni hizmet binası Ankara Ahlatlıbel'de bulunmaktadır.

AHLATLIBEL NEREDE?

Ahlatlıbel, Ankara ilinin Çankaya ilçesine bağlı bir mahalledir. Türkiye Adalet Akademisi bu mahallede konumlanmıştır.

Ankara Ahlatlıbel haritadaki yeri şöyle:

Ankara-Ahlatlıbel

YARGITAY YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI MI?

Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ni kapsamında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ülkemiz milletimiz, hakim ve savcılarımız, avukatlarımız ve tüm yargı camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yeni adli yılı karşılıyor olmamızı ayrıca önemli görüyorum. Son 20 yılda adalet teşkilatımızın fiziksel çevresini değiştiren yapısını gösteren yeni bir örneğini daha sizlerle şahit oluyoruz. Temeli 2018 Mart'ın da atılan ve 191 dönümlük arazi üzerinde kurulan bu bina. Toplam 10 bloktan oluşan Yargıtay binamız çalışanların, ve ilgili tüm kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiye donanıma sahiptir.

"YARGITAY'IN BU MUHTEŞEM BİNASINI BİTİRMENİN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

Biz de merdiven altında yargının ne halde olduğunu bildiğimiz için, adalet camiasının buralardan kurtulması için bu adımın atılması gerektiğini söyledik. Önce Danıştay'ı, ardından Anayasa mahkemesini bitirdik. Şimdi de Yargıtay'ın bu muhteşem binasını da bitirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ANKARA'DAKİ YENİ ADLİYE BİNASININ DA TEMELLERİ YENİ YIL BİTMEDEN ATILACAK"

Yargıtay binasının da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Müteahhit firmanın çok kısa sürede bitirmesi ayrı bir tat katmıştır. Kısa bir zaman sonra şöyle 1,5 yıl içerisinde yolun karşı tarafında da bir ibadet hane yapılacak. Ankara'ya bir de Adliye binası kazandırmak da kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız projelerini bitirmek üzere. İnşallah yeni yıl bitmeden temeli atılacak. Oldukça dağılmış olan Adliyemiz tüm birimlerini de tek bir yerde toplayacağız.