Yargıtay Üyesinden Vali Doğan'a Ziyaret.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yargıtay Üyesi Mehmet Durgun'u makamında kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yargıtay Üyesi Mehmet Durgun'u makamında kabul etti.

12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11. 00'de Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, misafiriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yargıtay Üyesi Mehmet Durgun ise nazik kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre