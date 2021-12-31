Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yargıtay üyesi ve eski HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın annesi Sıddıka Yılmaz, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Yargıtay üyesi ve eski HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın annesi Sıddıka Yılmaz (94) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sıddıka Yılmaz, bugün Yeni Camii'de Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gerede Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Mehmet Yılmaz ve aile üyeleri ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, çok sayıda adli ve idari yargı üyesi ile vatandaşlar katıldı. - BOLU