Yargıtay Üyesi Kahraman son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında yaşamını yitiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Gülderen Kahraman için cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında yaşamını yitiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Gülderen Kahraman için cenaze töreni düzenlendi.

Eski Adalet Bakanı ve Bakanlık Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın eşi Gülderen Kahraman için Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Yargıtay, Danıştay üyeleri, Yargıtay Genel Sekteri Fevzi Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

Cenaze namazının ardından Kahraman'ın ailesi, başsağlığı dileklerini kabul etti.

Gülderen Kahraman'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA