Yargıtay Üyesi Kahraman son yolculuğuna uğurlandı
Gülderen Kahraman'ın yakınlarından görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün dua etmesi Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlarda götürülmesi Ankara'da, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden Yargıtay 3.
11.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:53
Gülderen Kahraman'ın yakınlarından görüntüler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün dua etmesi
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlarda götürülmesi Ankara'da, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Gülderen Kahraman için cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA