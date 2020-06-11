Yargıtay üyesi Gülderen Kahraman vefat etti
Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın eşi, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Gülderen Kahraman, 63 yaşında hayatını kaybetti.
11.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:52
Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın eşi, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Gülderen Kahraman, 63 yaşında hayatını kaybetti.
Kahraman'ın cenazesi bugün saat 15.00'te Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
İzmir'in Bayındır ilçesinde doğan Kahraman, Bayındır Ülfet Onart Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978'de mezun oldu.
İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kahraman, sırasıyla Şiran, Gümüşhane, Batman, Mustafakemalpaşa ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu, 22 Aralık 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.
Kaynak: AA