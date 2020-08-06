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Yargıtay: "Türkiye Güreş Federasyonu görevinin başındadır"

Yargıtay, seçimlerin iptaline yönelik yapılan temyiz itiraz etti.

Yargıtay:
06.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:23

Yargıtay, seçimlerin iptaline yönelik yapılan temyiz itiraz etti. Böylelikle Türkiye Güreş Federasyonu seçimlerinin iptaline yönelik açılan dava kapanmış oldu.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinin iptaline yönelik kararı daha önce İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. Bu karara davacı Halil İbrahim Kastan itiraz ederek konuyu temyize taşımıştı. Yargıtay bu konudaki son kararını verdi ve temyiz itirazının reddine, İstinaf Mahkemesi'nin aldığı kararın onanmasına karar verdi.

Neler yaşanmıştı?

Dava dosyasına göre Halil İbrahim Kastan, 13 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu'nun 4. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu. Ancak Kastan'ın yüzde 15 asgari delege desteğine sahip olmadığı, adaylık için ödenmesi gereken ücretinde ödenmediği tespit edilmiş ve tüzük gereği adaylığı reddedilmişti. Kastan bunun üzerine avukatı aracılığıyla seçimlerin iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmış, 5 Aralık 2017 tarihinde ki davada da seçimlerin iptali yönünde karar verilmişti. Türkiye Güreş Federasyonu konuyu İstinaf mahkemesine taşımış, 16.Hukuk Dairesi 2017 yılında verilen seçimlerin iptal kararını kaldırdığını Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk Müşaviri Avukat Murat Türkmen'e tebliğ etmişti. Bunun üzerine Halil İbrahim Kastan konuyu Yargıtay'a taşımıştı. Yargıtay'da son sözü söyledi ve istinaf mahkemesinin kararını onadı. Böylelikle dava kapanmış oldu. Türkiye Güreş Federasyonu tüm kurullarıyla bundan önce olduğu gibi bundan sonrada büyük başarılar elde etmek için çalışmalarına devam edecektir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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