Yargıtay sollama yasağı bulunan yolda ölüme neden olan sürücünün cezasını az buldu
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Yargıtay sollama yasağı bulunan yolda ölüme neden olan sürücünün cezasını az buldu

Yargıtay sollama yasağı bulunan yolda ölüme neden olan sürücünün cezasını az buldu
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kesintisiz yol şerit çizisine rağmen sollama yaparak, bir kişinin ölüme neden olan sürücünün cezasının, "bilinçli taksir" hükümleri uygulanarak artırılmasına karar verdi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kesintisiz yol şerit çizisine rağmen sollama yaparak, bir kişinin ölüme neden olan sürücünün cezasının, "bilinçli taksir" hükümleri uygulanarak artırılmasına karar verdi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobil sürücüsü, devamlı yol çizgisinin bulunduğu bölgede, önündeki motosikleti sollamak için sol şeride geçti. Bu sırada dönmek için manevra yapan motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle açılan davada, Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi, otomobil sürücüsünü, "taksirle öldürme" suçundan hapis cezasına çarptırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Sollama yasağına işaret eden kesintisiz yol şerit çizgilerine rağmen sollamaya çıkarak kazaya sebebiyet veren sürücünün, bilinçli taksirle hareket ettiği sonucuna ulaşan Daire, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uygulanmayarak cezada artırım yapılmamasını bozma gerekçesi saydı.

Bilinçli taksire ilişkin TCK'nin 22/3. maddesi, "Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır, bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır." hükmünü içeriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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