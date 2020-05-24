Yargıtay "Seni paramla satın alırım" sözünü hakaret saymadı
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Yargıtay "Seni paramla satın alırım" sözünü hakaret saymadı

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bir tartışmada karşı tarafa yönelik "Seni paramla satın alırım" sözünü kullanan kişiye "hakaret suçu"ndan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay
24.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:59

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bir tartışmada karşı tarafa yönelik "Seni paramla satın alırım" sözünü kullanan kişiye "hakaret suçu"ndan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, "Cebinizde beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz" sözlerini söyleyene karşı "Seni paramla satın alırım" ifadesini kullandı.

Şikayet üzerine açılan davada Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "Seni paramla satın alırım" sözünü kullanan sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtildi.

Kararda, kis¸ilere yo¨nelik her tu¨rlu¨ agˆır eles¸tiri veya rahatsız edici so¨zün "hakaret" suc¸u bagˆlamında degˆerlendirilemeyeceğine, so¨zlerin ac¸ıkc¸a, onur, s¸eref ve saygınlıgˆı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya so¨vmek fiilini olus¸turması gerektirdiği vurgulandı.

Sanığın kullandığı "Seni paramla satın alırım" sözünün, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ifade edilen kararda, bu ifadelerin onur, s¸eref ve saygınlıgˆı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle "hakaret" suc¸unun unsurlarının olus¸madıgˆı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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