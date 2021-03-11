Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
11.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:56
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ