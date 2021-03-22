Yargıtay, pilotun cinayetten 25 yıl hapis cezasını onadı
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Yargıtay, pilotun cinayetten 25 yıl hapis cezasını onadı

22.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:53
Yargıtay, pilotun cinayetten 25 yıl hapis cezasını onadı

ANTALYA'da bir kovuk içinde cesedi bulunan masör Erdoğan Akbaş'ı (23) öldürdüğü iddiasıyla cinayetten 11 yıl sonra tutuklanıp yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası alan pilot Asım Onur Ceyhan'ın cezası, onandı.

ANTALYA'da bir kovuk içinde cesedi bulunan masör Erdoğan Akbaş'ı (23) öldürdüğü iddiasıyla cinayetten 11 yıl sonra tutuklanıp yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası alan pilot Asım Onur Ceyhan'ın cezası, onandı.

Antalya'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Cesedin, Kemer'de masör Erdoğan Akbaş'a ait olduğu tespit edildi. O dönem yapılan araştırmalarda katil zanlısına ulaşılamadı.

İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 yıl faili meçhul kalan dosyayı yeniden açtı. Özel ekip kuran jandarma, Akbaş'ın ölümüyle ilgileri olduğu iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur Ceyhan tutuklandı.Aralarında para meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu için cinayeti işlediği öne sürülen Asım Onur Ceyhan hakkında, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, sanığı 'kasten öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından iyi hal indirimi ile ceza 25 yıla çevrildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının cezaya yaptıkları itirazı esastan reddetti.YARGITAY KARARI ONADI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne taşınan davada da karar değişmedi. Yargıtay, 3. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu. Kararda, "Verilen kararlarda isabetsizlik görülmemiştir. Sanık müdafinin eksik incelemeye, delillerin yetersiz olduğuna, beraat kararı verilmesi gerektiği, şikayetçi vekilinin de takdir indirim maddesinin uygulanmaması gerektiğine yönelik temyiz itirazlarının esastan reddi ve hükmün onanmasına karar verilmiştir" denildi.


Yargıtay, pilotun cinayetten 25 yıl hapis cezasını onadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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