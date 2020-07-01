Yargıtay, Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu
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Yargıtay, Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu

YARGITAY 16. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin darbe girişimi sanığı eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay, Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu
01.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:11

YARGITAY 16. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin darbe girişimi sanığı eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan davada, eski Korgeneral Metin İyidil, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil hakkındaki ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını kaldırarak, beraat ve tahliye karar verdi. Yapılan itirazla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, yeniden İyidil'in tutuklanmasına karar verdi. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi.Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin Metin İyidil hakkındaki beraat kararının bozulmasına hükmetti. Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi saydı. İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçunu oluşturduğu ancak dosyadaki eksik incelemelerin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesi gerektiği bildirildi. Metin İyidil'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dava dosyasının Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. 


Kaynak: DHA

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