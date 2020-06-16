Yargıtay, Mersin'deki darbe girişimi davasında kararını verdi
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Yargıtay, Mersin'deki darbe girişimi davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde Mersin'de yaşananlara yönelik açılan davada eski Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını uygun buldu.

Yargıtay, Mersin'deki darbe girişimi davasında kararını verdi
16.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:55

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde Mersin'de yaşananlara yönelik açılan davada eski Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını uygun buldu.

Daire, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan, eski kurmay başkanı albay Tayfun Ergi, eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen ile eski deniz ikmal binbaşı İlhan Tabur, dönemin harekat şube müdürü kurmay yüzbaşı Ali Gül'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayan Daire, eski 4. sınıf emniyet müdürü Yaşar Şimşek ile eski polis Seydi Vakkas Fidan'ın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan aldığı 15'er yıl hapis cezasını da uygun buldu.

FETÖ üyeliğinden Bekir Polat ile eski emniyet müdürü Salim Yavuz'un 10 yıl 6'şar ay, eski Akdeniz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Akçay, eski polisler Cumali Kenru ve Seren Kesici'nin 9'ar yıl, eski polisler İrfan Tellioğlu, Mustafa Uyanık, Recep Yıldız ile Demirhan'ın eski emir astsubayı Hakan Öğüt'ün 7 yıl 6'şar ay hapis cezaları da onandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, emekli deniz binbaşı Mehmet Emin Ceylan, eski uzman çavuşlar Ahmet Tufan Özbar, Seyhan Açar ve Mehmet Şimşek, eski polis Mustafa Gezginci, Hakan Topal, eski TCG Taşucu Gemi Komutanı yüzbaşı Zekeriya Kayalar ile eski polis Koray Gün hakkındaki beraat hükmünün de onanmasına karar verdi.

Daire, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan astsubay Mehmet Emin Toker ile Demirhan'ın şoförü eski memur Kadir Nevzat Yontkan hakkındaki hükmü ise sanıkların eyleminin anayasayı ihlal suçuna yardımı oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanık Türkan Yavuz'a "örgüt üyeliği"nden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının da bozulmasına hükmetti.

Karardan

So¨zde sıkı yo¨netim emrinin Akdeniz Bo¨lge Komutanlıgˆına gönderilmesinin ardından sanık Nejat Atilla Demirhan ve Tayfun Ergi'nin emriyle personelin karargaha çağrıldığı aktarılan kararda, askeri birliklerin komutanlarının bulundugˆu ortamda so¨zde sıkı yo¨netim emrinin okundugˆu belirtildi.

Mersin'de darbe emrinin geregˆinin yapılması hususunda Demirhan bas¸kanlıgˆında faaliyet yürütüldüğü ifade edilen kararda, Mersin Valisinin ve emniyet müdürünün go¨zaltına alınmaya c¸alıs¸ıldıgˆı kaydedildi.

Kararda, sanıkların u¨yesi oldukları silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasasının o¨ngo¨rdu¨gˆu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya veya bu du¨zen yerine bas¸ka bir du¨zen getirmeye veya bu du¨zenin fiilen uygulanmasını o¨nlemeye tes¸ebbu¨s amacına yo¨nelik olarak vahamet arz eden eylemleri gerc¸ekles¸tirdigˆi vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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