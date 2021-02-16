Yargıtay, maske takmayanlar için 'Kabahatler Kanunu' kararını kaldırdı
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Yargıtay, maske takmayanlar için 'Kabahatler Kanunu' kararını kaldırdı

16.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:19
Yargıtay, maske takmayanlar için 'Kabahatler Kanunu' kararını kaldırdı

YARGITAY, maske takmayanlara 'Kabahatler Kanunu' uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı.

YARGITAY, maske takmayanlara 'Kabahatler Kanunu' uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı. Yargıtay, idari yaptırımların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan N.K'ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası uygulandı. N.K'nin itirazını değerlendiren Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nici maddesi gereğince idari para cezası uygulanamayacağı ve idari yaptırım kararı verme yetkisinin mahalli mülki idari amirine ait olması nedeniyle kolluk tarafından uygulanan idari para cezasını kaldırılmasına hükmetti.

YARGITAY BOZDUBu karar üzerine Adalet Bakanlığı, dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay 19'ncu Ceza Dairesine gönderdi. Bakanlığın başvurusunu kabul eden Ceza Dairesi, Bolu Sulh Ceza Hakimliğinin kararını 14 Aralık 2020'de bozdu. Bozma kararında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda maske takma tedbiri veya yükümlülüğü bulunmadığına işaret edilerek, maske takmayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında 'emre aykırı davranış' nedeniyle para cezası uygulanabileceği vurgulandı.YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ

Yargıtay 19'ncu Ceza Dairesi'nin, 14 Aralık 2020 tarihli kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesinin uygulanacağı ifade edilerek kararın kaldırılması istendi. İtirazı kabul eden Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020'de verdiği kararını kaldırarak, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca ceza yazılabileceğine hükmetti. Ceza dairesi, benzer şekilde verilen tüm kararları iptal etti.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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