Yargıtay, kırmızı ışıkta geçerek üç kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün cezasını az buldu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kırmızı ışıkta geçerek, bir otomobile çarpan ve üç kişinin yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünün cezasının, "bilinçli taksir" hükümleri uygulanarak artırılmasına karar verdi.