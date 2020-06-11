Yargıtay, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davasında kararını verdi
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Yargıtay, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada sanık Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davasında kararını verdi
11.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:31

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada sanık Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.

Daire, Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada 7 sanık hakkında verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Sanık Şerif Mesutoğlu'nun, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından aldığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onayan Daire, Fikret Deniz'in "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl hapis cezasını da onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Ali Yazıl ile Saime Ateş Mesutoğlu'nun "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak ve bomba kullanarak öldürme" suçlarından beraatinin de onanmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, Safitürk'ün şehit edilmesinin, PKK'nın devletin birliğini bozma, ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Safitürk'ün şehit edilmesi ve yargılama süreci

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuş, saldırıda şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 sanığın yargılandığı davada, Şerif Mesutoğlu'nu, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Tahsin Erdaş'a "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçundan 1 yıl, aynı suçtan sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezası veren mahkeme, bazı sanıkların beraatlerini kararlaştırmıştı.

Beraat eden 8 sanık yeniden yargılanıyor

İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise Mesutoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 sanık hakkındaki cezayı hukuka uygun bulmuş, 8 sanık hakkındaki beraat kararında yeniden yargılamaya hükmetmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde yerel mahkemede beraat eden 8 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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