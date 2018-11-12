Ortaokul Öğrencisini İstismar Eden Zanlıdan Rezil Savunma: Sadece Öpüştük
Zonguldak'ta 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini taciz etmekle suçlanan zanlı, mahkemedeki savunmasında "Öpüştük ancak cinsel ilişkiye girmedik" ifadesini kullandı.
Zonguldak'ta, A.G. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan B.B. için verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından olayın zincirleme olarak gerçekleştiği gerekçesiyle bozuldu. Tekrar hakim karşısına çıkan sanık B.B., 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ereğli ilçesinde 2009 yılında meydana gelen olayda, olay tarihinde 18 yaşında olan B.B., iddiaya göre, arkadaş olduğu ortaokul öğrencisi A.G.'ye cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen A.G.'nin ailesi savcılığa şikayette bulundu. B.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan B.B. geçen yıl sona eren davada, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY, CEZANIN ARTIRILMASINI TALEP ETTİ
Yargıtay 17'nci Ceza Dairesi, A.G.'nin ifadesinde cinsel istismarın bir kez değil, zincirleme olarak birden fazla kez gerçekleştiğini anlatan beyanları olduğu gerekçesiyle verilen cezanın artırılmasını talep etti.
"İLİŞKİYE GİRMEDİK" SAVUNMASI KURTARMADI
Tekrar hakim karşısına çıkan sanık B.B., bir önceki duruşmada genç kızla öpüştüklerini, ancak cinsel ilişkiye girmediklerini söyledi. Karar duruşmasına ise B.B. katılmadı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın kararına uyarak sanığa verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasında artırıma gitti ve B.B.'yi 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.
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ise gider gelirken herzaman biraz tenha diyeyim yerlerde gençleri birçok durumda sarmaşdolaş görüyorum . sizlerdende görenler vardır . bunların yaşlarını kim tahmin edebilir . olay emniyete intikal edince herkez konuşuyor . iffetli saygılı haram helal bilen gençler yetistırelim . cocuk 18 den 1 gün aldıgında yetıskın oluyor . 1 gun önce ıse hala çocuk . suc sayılan olayı yaptıgı günkü yaş o gencın hayatınıda kurtarıyor yada hayatınıda karartıyor . haram cocuklar yapmayın.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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dünyadan bi haber olan bi koyun sürüsü: yaptığınız yorumlar, orta çağdan ibaretCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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ALLAH BELANI VERSİN UTANMAZ ADİCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Böyle şeye çok kafanız çalışır bravo ...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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18 sen yaşıtlarınla olacaksın 14 Le değil.karar doğru.erkeklere büyük iş düşüyor aslında.bilmiyordum falan olmaz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır